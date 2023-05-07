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Отказ от экспорта российских металлов поставил Европу в зависимость от Китая

Отказ от экспорта российских металлов поставил Европу в зависимость от Китая

Из огня да в полымя. Примерно так характеризуют аналитики ситуацию с поставками металлов в Европу. Отказавшись от российского экспорта, Старый Свет, что называется, подсел на китайскую иглу.

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