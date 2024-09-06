«Мы верим, что после победы Москва решит вопрос о нашем воссоединении»

Два государственных советника президента Южной Осетии Алан Гаглоев ответили на вопросы участников видеомоста Москва-Цхинвали на платформе РИА Новости, заявив о желании республики воссоединиться с Россией».
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