В Архангельской области стартовал соцпроект для приемных семей

Для приемных семей Архангельской области проходят семинары с методистами и психологами."Моя семья – мое богатство" - это проект-победитель конкурса грантов Губернаторского центра "Вместе мы сильнее!", он направлен на предоставление помощи замещающим семьям и минимизацию отказов от приемных детей.
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