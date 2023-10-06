В Архангельской области стартовал соцпроект для приемных семей

Для приемных семей Архангельской области проходят семинары с методистами и психологами."Моя семья – мое богатство" - это проект-победитель конкурса грантов Губернаторского центра "Вместе мы сильнее!", он направлен на предоставление помощи замещающим семьям и минимизацию отказов от приемных детей.