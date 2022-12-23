Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Минобрнауки: вузам выделят миллиарды рублей на разработки и науку

Минобрнауки: вузам выделят миллиарды рублей на разработки и науку

48 вузов из 22 регионов получат дополнительное финансирование в рамках программы «Приоритет 2030».  Это университеты, которые показали серьезные результаты в создании технологий, наукоёмких продуктов для экономики и развитии высшего образования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх