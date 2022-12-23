Минобрнауки: вузам выделят миллиарды рублей на разработки и науку

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

48 вузов из 22 регионов получат дополнительное финансирование в рамках программы «Приоритет 2030». Это университеты, которые показали серьезные результаты в создании технологий, наукоёмких продуктов для экономики и развитии высшего образования.