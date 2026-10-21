Воспитанница «Новоаннинского ЦПД» Кристина Малышева стала обладателем гранта на реализацию уникального проекта! 🎉 С 11 по 17 октября в Казани, в лагере «Молодая гвардия», проходила профильная экономическая смена проекта «Карьерно-образовательный навигатор» от Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
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