Порядка 450 граждан Украины застряли в Израиле и секторе Газа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко поделился информацией о том, что порядка 450 граждан страны находятся на территориях Израиля и сектора Газа и не могут их покинуть по причине военных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии