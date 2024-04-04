Четвертый сезон EA Sports WRC стартует 9 апреля и принесет в игру массу новых возмо...

Четвертый сезон EA Sports WRC стартует 9 апреля и принесет в игру массу новых возможностейПристегните ремни, поправьте шлем и нажимайте на педаль газа, потому что четвертый сезон EA Sports WRC уже на подходе! В красивом трейлере и подробном посте на официальном сайте сообщается, что 9 апреля раллийный симулятор получит… источник.