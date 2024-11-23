Россиянам советуют регулярно проверять настройки доступа к облачным хранилищам

Облачные хранилища позволяют хранить важные данные, фотографии и документы в безопасности, но также они могут представлять серьёзную угрозу с точки зрения кражи личной информации, если не принять необходимые меры предосторожности, предупредил в беседе с RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.