Россиянам советуют регулярно проверять настройки доступа к облачным хранилищам

Облачные хранилища позволяют хранить важные данные, фотографии и документы в безопасности, но также они могут представлять серьёзную угрозу с точки зрения кражи личной информации, если не принять необходимые меры предосторожности, предупредил в беседе с RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.
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