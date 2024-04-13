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Пятый день квалификации Чемпионата мира 2024: Марко Фу обыграл Доэрти, упустив шанс сделать максимум

Пятый день квалификации Чемпионата мира 2024: Марко Фу обыграл Доэрти, упустив шанс сделать максимум

Марко Фу победил Кена Доэрти, едва не реализовав максимум в финальном фрейме, Жюлбен Леклерк нанес поражение Хейдону Пинхи, Грэм Дотт с комфортом обыграл Мостафу Доргама, а Цзян Цзюнь одержал шокирующую победу над Фанем Чжэнъи во втором раунде квалификации Чемпионата мира 2024, сообщает WST.

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