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Генерал Ставицкий: Система рубежей обороны повысила живучесть ВC РФ в разы

Генерал Ставицкий: Система рубежей обороны повысила живучесть ВC РФ в разы

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда» заявил об увеличении живучести российских военных в шесть раз благодаря системе оборонительных рубежей глубиной до 120 километров.

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