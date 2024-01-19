Генерал Ставицкий: Система рубежей обороны повысила живучесть ВC РФ в разы

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда» заявил об увеличении живучести российских военных в шесть раз благодаря системе оборонительных рубежей глубиной до 120 километров.
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