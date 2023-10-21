Названа цена самой дорогой и самой бюджетной машины для чиновников

Lada Granta стоимостью 700 тыс. рублей стала самым бюджетным автомобилем для российских чиновников, а самой дорогостоящей машиной является внедорожник Aurus Komendant, ценник на который начинается от 40 млн рублей.
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