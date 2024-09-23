Камеры-обманки пересчитали на дорогах Новосибирской области

Муляжи для приучения водителей к дисциплине устанавливают на дорогах специалисты регионального ЦОДД. Как заявили в ведомстве, обманки не отличить от действующих камер, но они не фиксируют нарушения правил дорожного движения.
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