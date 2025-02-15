Спящий супервулкан уже «моргнул»: апокалипсис неизбежен. Кто погубит человечество в ближайшее время

Извержение вулкана Ключевская сопка© РИА Новости / Лев Гаркавый Внезапно над вулканом, который все давно считали спящим, поднялось черное облако, небо почернело, а затем сгустки пепла, извергающиеся из вулкана, полностью скрыли солнце, и наступила кромешная тьма.
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