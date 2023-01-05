«Арис» Кокорина в 4-й раз подряд сыграл вничью в чемпионате Кипра. Александр не забивает в двух матчах

«Арис», за который выступает Александр Кокорин, в 4-й раз подряд сыграл вничью в чемпионате Кипра. В четверг команда сыграла вничью с «Кармиотиссой» (0:0) в рамках 17‑го тура чемпионата страны.
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