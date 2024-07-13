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Закон и Порядок

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Православие с украинским оттенком

Православие с украинским оттенком

Подписчики прислали видео из украинской церкви (возможно, раскольнической ПЦУ): там за 3 гривны продаются молитвы за поставки западного оружия.

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