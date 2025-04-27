Оригинальное поздравление с Днем государственного флага от энергетиков

Министр энергетики Дорин Жунгиету опубликовал впечатляющее видео с триколором, развевающимся на одной из опор ЛЭП Вулканешты–Кишинев, который держит в руках монтажник высотных сооружений Кристиан Пилипец.
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