‼️🇷🇺🫡Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, — зампред Совбеза Медведев ▪️Конфликт России с Западом носит глобальный характер: ▪️Нам вполне достаточно наших ребят, которые воюют добровольно, исходя из своих патриотических убеждений.
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