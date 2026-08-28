‼️🇷🇺🫡Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, — зампред Совбеза Медведев ▪️Конфликт России с Западом носит глобальный характер: ▪️Нам вполне достаточно наших ребят, которые воюют добровольно, исходя из своих патриотических убеждений.