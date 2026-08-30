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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Малаги» Фунес после 0:4 от «Реала»: «Если просто дотронуться до них, судьи фиксируют фол. У наших игроков должна пойти кровь»

Главный тренер «Малаги» Хуан Франсиско Фунес обвинил арбитров в предвзятом отношении к своей команде после матча с « Реалом ».

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