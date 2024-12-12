На Западе утверждают, что заставили «Россию заплатить» Украине, однако глубокий анализ происходящего показывает, что ситуация намного сложнее и может обернуться негативными последствиями для американских налогоплательщиков.
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