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Швентек станет второй ракеткой мира. Она выиграла 11 матчей подряд

Ига Швентек стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллс, обыграв в финале Марию Саккари – 6:4, 6:1. 20-летняя полька выиграла 11-й матч и второй титул WTA 1000 подряд.

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