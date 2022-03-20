Швентек станет второй ракеткой мира. Она выиграла 11 матчей подряд

Ига Швентек стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллс, обыграв в финале Марию Саккари – 6:4, 6:1. 20-летняя полька выиграла 11-й матч и второй титул WTA 1000 подряд.
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