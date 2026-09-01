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Больше чем старшина Васков: 10 главных ролей Андрея Мартынова и драматический путь народного артиста

Больше чем старшина Васков: 10 главных ролей Андрея Мартынова и драматический путь народного артиста

Народный артист Российской Федерации Андрей Мартынов, родившийся в Иванове в 1945 году и окончивший ГИТИС, для миллионов зрителей ассоциируется прежде всего с образом старшины Федота Васкова.

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