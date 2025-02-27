Стало известно о замке Якубовича в Подмосковье

Телеведущий Леонид Якубович владеет замком в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что замок шоумена на участке площадью 30 соток находится в деревне Веледниково Истринского района Московской области.
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