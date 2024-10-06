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Россия получила пять "высокомерных отказов" от Форума ОБСЕ

Россия получила пять "высокомерных отказов" от Форума ОБСЕ

РИА Новости/Стрингер Россия с зимы этого года получила пять "высокомерных отказов" от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в ответ на приглашение докладчиков из РФ для озвучивания позиции страны.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Что хотят, то и творят.
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Кипр следует признать турецким,ну а хорватам закрыть доступ ко всему российскому,турпоток тоже должнн быть остановлен!
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13 час.

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