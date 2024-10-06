Россия получила пять "высокомерных отказов" от Форума ОБСЕ

РИА Новости/Стрингер Россия с зимы этого года получила пять "высокомерных отказов" от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в ответ на приглашение докладчиков из РФ для озвучивания позиции страны.
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