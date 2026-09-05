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Мировое обозрение

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Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за угрозы нелегальной миграции

Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за угрозы нелегальной миграции

Венгрия официально продлила режим чрезвычайного положения, введенный из-за угрозы массовой нелегальной миграции.

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