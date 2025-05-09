Москва приглашает мировых лидеров на 80-летие Великой Победы: атмосфера праздника

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что приглашение зарубежных лидеров и ветеранов на 80-летие Великой Победы в Москве направлено на деление атмосферой праздника без преследования корыстных целей.
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