Энергетики РФ, Белоруссии и Грузии обсудили развитие сетей в Петербурге

Представители энергетического сектора России, Белоруссии и Грузии провели круглый стол, посвящённый актуальным вопросам развития электрических сетей.
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