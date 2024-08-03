Компенсацию жильцам обрушившегося дома в Нижнем Тагиле увеличили со 150 до 500 тысяч рублей

Судьба всего дома будет решена в течение неделиСумма компенсации жильцам, оставшимся без крова и полностью лишившимся имущества после взрыва дома в Нижнем Тагиле будет увеличена со 150 до 500 тысяч рублей.
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