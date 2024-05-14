Трансформация Андрея Белоусова — приобретение или потеря?

МОСКВА (ИА Реалист). В свете новости о скоропостижном превращении первого вице-премьера в министра обороны большинство наблюдателей упускает из виду те «незаметные» проекты, которые он продвигал в экономике РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии