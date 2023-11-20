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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Базин: «Круто работать со Степановой и Букиным на тренировках, они – большие мастера. В танцах конкуренция значительно увеличилась»

Накануне Базин и Елизавета Худайбердиева выиграли этап Гран-при России в Самаре. «Конечно, еще не на 100 процентов готовы, пройдет много времени перед тем, как мы будем плыть по течению вместе со всеми.

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