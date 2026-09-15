Торан из стручковой фасоли

Торан — классический гарнир из штата Керала, который можно готовить из самых разных овощей. Кокосовое молоко придает блюду насыщенный вкус.
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