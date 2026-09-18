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Новый обвес для Mercedes G-Class в стиле Mansory: много карбона, светящийся бампер и широкий кузов

Новый обвес для Mercedes G-Class в стиле Mansory: много карбона, светящийся бампер и широкий кузов

Тюнинг-ателье Larte Design представило свой первый полный widebody-кит (Обвес для расширения кузова) для актуального Mercedes G-Class.

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