Шеф-повар: Растворяющееся масло обогатит вкус картофеля

Приготовьте ароматный картофель с хрустящей корочкой, добавив сливочное масло, укроп и чеснок. Процесс включает разрез каждого готового клубня и закладку в него масла и зелени для создания нежного и аппетитного блюда, напоминающего картошку с костра.