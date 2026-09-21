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Царьград

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Шеф-повар: Растворяющееся масло обогатит вкус картофеля

Шеф-повар: Растворяющееся масло обогатит вкус картофеля

Приготовьте ароматный картофель с хрустящей корочкой, добавив сливочное масло, укроп и чеснок. Процесс включает разрез каждого готового клубня и закладку в него масла и зелени для создания нежного и аппетитного блюда, напоминающего картошку с костра.

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