Эндокринолог Мокрышева: самолечение средствами для похудения опасно

Самостоятельное использование лекарств для борьбы с лишним весом может представлять угрозу здоровью, предупредила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
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