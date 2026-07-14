Невролог Преображенская указала на сильные стороны людей с СДВГ

Невролог высшей категории Ирина Преображенская рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что синдром дефицита внимания и гиперактивности может помогать людям глубже погружаться в интересующие их темы и достигать успехов в различных областях, включая спорт.
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