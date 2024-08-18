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Рогов: Задержан боевик ВСУ, похищавший мирных жителей и срочников в Курской области

Рогов: Задержан боевик ВСУ, похищавший мирных жителей и срочников в Курской области

Издевательства и похищения записывались на камеруПредседатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о задержании бойца ВСУ, который похищал мирных жителей в Курской области.

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