Мотострелки ЮВО в Ростовской области создали «огневые мешки» в рамках мероприятий контрольной проверки

При выполнении задач были задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр», а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы «Гвоздика».
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