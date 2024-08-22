Су-34 ночью сбросил на позиции ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500

Удар наносился по живой силе и бронетехнике украинской армии Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью ударил бомбами ФАБ-500 по живой силе и бронетехнике украинской армии в приграничном районе Курской области.
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