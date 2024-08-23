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Родственники пребывают в шоке: за что на самом деле на Маврикии жестоко расправились над учительницей из России

Родственники пребывают в шоке: за что на самом деле на Маврикии жестоко расправились над учительницей из России

На Маврикии продолжается расследование убийства преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой. Челябинская педагог Залия Шамигулова познакомилась с местным айтишником Пурявирсингхом Сундуром через популярное приложение для знакомств “Тиндер”.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Дома себе места не найдут...Красивая девушка, что забыла там, в Маврикии? Миллион лет не видеть эту Маврикию, ничего не потеряешь...
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