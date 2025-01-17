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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмпайр-стейт-билдинг окрасится в бывшие цвета «Нетс» в день, когда клуб выведет из обращения номер Винса Картера

102-этажный небоскреб в Нью-Йорке в честь вывода из обращения «Бруклином» 15-го номера знаменитого баскетболиста будет освещен красным, белым и синим – бывшими цветами «Нетс».

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