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Карен Шахназаров: для чего нужно драпировать Мавзолей 9 мая

Карен Шахназаров: для чего нужно драпировать Мавзолей 9 мая

Захар Прилепин Источник: Исторические личности Ежегодно с 2005 года в России драпируют Мавзолей ко Дню Победы.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Двойнишников, вша работала? Вы о чём?
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3 час.
ВТ
Василий Топчий
Всё верно Вы написали, вот только то, что драпировку мавзолея по приказу кремлёвских чиновников Путин как бы не замечает от слова совсем.
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1 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Такие вещи ,как драпировка мавзолея в День Победы без ведома Путина и его согласия(возможно молчаливого) делаться в принципе не могут,невозможны.
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1 час.
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