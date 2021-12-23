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В Ростовский области парень ударил девушку палкой, чтобы завладеть дорогим телефоном

В Ростовский области парень ударил девушку палкой, чтобы завладеть дорогим телефоном

В поселке Глубокий Каменского района молодой человек напал на девушку, ударив ее палкой по голове. После чего он отобрал у пострадавшей мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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