Медведев заявил, что в новом мире нет места санкциям и эксплуатации

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что после создания нового мирового порядка в мире не будет места санкционному давлению, лжи и эксплуатации других стран, народов и особей.
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