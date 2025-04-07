4 тонны опасной продукции уничтожили в Рязанской области

Опасные продукты отправили на утилизацию.С начала 2025 года в Рязанской области сотрудники Россельхознадзора выявили и изъяли из оборота несколько партий пищевой продукции, представляющей угрозу для потребителей.
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