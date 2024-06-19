Франк обсудит с жителями создание искусственного земельного участка на реке Барнаулке

Проект предусматривает строительство набережной, жилья и соцобъектов, а также Мамонтовской магистрали Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросу создания искусственного земельного участка на Барнаулке и пообещал встретиться с жителями пригорода, которых коснется строительство, сообщили в мэрии.
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