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С жильцов многоквартирных домов перестанут взимать плату за ускорение капремонта

С жильцов многоквартирных домов перестанут взимать плату за ускорение капремонта

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе В Госдуме предложили внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым ускоренное техобследование состояния многоквартирного дома (МКД), а, значит, и вероятное проведение капремонта будет проходить раз в пять лет за счет уже оплаченных жильцами на капитальный ремонт денег.

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