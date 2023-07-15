Информационный марафон - стартуем

22 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Кажется, тяжёлый вагончик (гнева народного) постепенно начинает двигаться?Девочка Настя в М...
  • Евгений Акимов
    Это не оговорочка по Фрейду. это нормальный план капиталистического общества. Плебеев обязано быть ровно столько, ско..."Сокращаем числен...
  • валентина трапезникова
    До слёз жалко детей Донбасса! Достоевский когда-то написал, что ни одна война не стоит слезинки невинно погибшего реб...Девочка Настя в М...

Девочка Настя в Мариуполе

Девочка Настя в Мариуполе

В Мариуполе появился посвященный детям Донбасса мурал в исполнении итальянского художника Йорита Черулло (творческий псевдоним - Jorit).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валентина трапезникова
До слёз жалко детей Донбасса! Достоевский когда-то написал, что ни одна война не стоит слезинки невинно погибшего ребёнка.  Спасибо  итальянскому художнику Йорито Черулло за достоверное изображение событий в собирательном образе девочки, позади которой падают бомбы НАТО.
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
Кажется, тяжёлый вагончик (гнева народного) постепенно начинает двигаться?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх