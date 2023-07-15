В Мариуполе появился посвященный детям Донбасса мурал в исполнении итальянского художника Йорита Черулло (творческий псевдоним - Jorit).
Девочка Настя в Мариуполе
Комментарии
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валентина трапезникова
До слёз жалко детей Донбасса! Достоевский когда-то написал, что ни одна война не стоит слезинки невинно погибшего ребёнка. Спасибо итальянскому художнику Йорито Черулло за достоверное изображение событий в собирательном образе девочки, позади которой падают бомбы НАТО.
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11 час.
Юрий Золотарев
Кажется, тяжёлый вагончик (гнева народного) постепенно начинает двигаться?
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2 час.
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