Девочка Настя в Мариуполе

валентина трапезникова

До слёз жалко детей Донбасса! Достоевский когда-то написал, что ни одна война не стоит слезинки невинно погибшего ребёнка. Спасибо итальянскому художнику Йорито Черулло за достоверное изображение событий в собирательном образе девочки, позади которой падают бомбы НАТО.