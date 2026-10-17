Редкий лавандовый бриллиант в форме сердца, весом чуть более 2 карат и возрастом около 350 миллионов лет, будет выставлен на продажу через программу инвестиционных бриллиантов.
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