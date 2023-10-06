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Провели летний отпуск в России почти половина жителей страны

Провели летний отпуск в России почти половина жителей страны

Остались во время летнего отпуска в России 45% граждан страны. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Займер».

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