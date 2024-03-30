Медвежий угол
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Медвежий угол

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Макрона щелкнули по носу и бросили: В случае ввода войск в Одессу у Франции не будет союзников

 Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS Несмотря на то, что в Европе и в Америке инициатива французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину большого восторга не вызвала ни у кого, кроме стран Прибалтики, в Париже продолжают третью неделю «докручивать» эту тему.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно а лягушечник соображает, что у них олимпиада должна пройти? Скорее всего понты его из-за того чтобы сослаться, что в таких условиях ее провести нет возможности и обеспечить безопасность спортсменов и участников с туристами. Думаю в этом причина... А так ну какие вояки из французов на сегодня....
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