Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS Несмотря на то, что в Европе и в Америке инициатива французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину большого восторга не вызвала ни у кого, кроме стран Прибалтики, в Париже продолжают третью неделю «докручивать» эту тему.
Макрона щелкнули по носу и бросили: В случае ввода войск в Одессу у Франции не будет союзников
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно а лягушечник соображает, что у них олимпиада должна пройти? Скорее всего понты его из-за того чтобы сослаться, что в таких условиях ее провести нет возможности и обеспечить безопасность спортсменов и участников с туристами. Думаю в этом причина... А так ну какие вояки из французов на сегодня....
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2 час.
Александр Денисов
Макрон: "...я петух, я лечу, я е*аться хочу!"
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2 час.
Elena Guseva
При чём тут "лавры де Голля"? При нём Франция вообще из НАТО вышла.
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53 мин.
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