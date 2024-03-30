Макрона щелкнули по носу и бросили: В случае ввода войск в Одессу у Франции не будет союзников

АНГЕЛ АНГЕЛ

Интересно а лягушечник соображает, что у них олимпиада должна пройти? Скорее всего понты его из-за того чтобы сослаться, что в таких условиях ее провести нет возможности и обеспечить безопасность спортсменов и участников с туристами. Думаю в этом причина... А так ну какие вояки из французов на сегодня....