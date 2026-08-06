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В Госдуме ответили на слова главы МИД Азербайджана о партнерстве с Украиной

В Госдуме ответили на слова главы МИД Азербайджана о партнерстве с Украиной

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Азербайджан не станет поставщиком оружия для Украины, несмотря на заявление главы МИД республики о стратегическом партнерстве с Киевом.

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